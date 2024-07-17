Крупное ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ

Крупное ДТП произошло сегодня около 8 часов утра на федеральной трассе «Байкал» в районе поселка Исток. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там столкнулись три автомобиля: «Хёндэ Крета», «Тойота Спасио» и «Тойота Ипсум».







В аварии пострадали три человека - двое взрослых и один несовершеннолетний. Сейчас их осматривают медики.







На месте происшествия введено реверсивное движение, движение автомобилей там затруднено.Фото: ГИБДД Бурятии скриншоты видео