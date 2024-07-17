Происшествия 17.07.2024 в 12:17

Девочку, ударенную током на Байкале, выписали из больницы

Её состояние не вызывает опасение врачей
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Текст: Андрей Константинов
Девочку, ударенную током на Байкале, выписали из больницы
В Бурятии выписали из больницы 15-летнюю девочку, которую ударило током во время купания на Байкале.

«Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии», сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним, 10 июля девочка отдыхала на Байкале в районе поселка Танхой. Она зашла в воду и почувствовала удары током. Ей на помощь бросился знакомый 37-летний мужчина. Он помог девочке выбраться ей воды, но сам, получив удар током, не смог выйти на берег и умер. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню.

Фото: «Номер один»
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с 17 по 23 июля

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