Происшествия 17.07.2024 в 12:17
Девочку, ударенную током на Байкале, выписали из больницы
Её состояние не вызывает опасение врачей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выписали из больницы 15-летнюю девочку, которую ударило током во время купания на Байкале.
«Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии», сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, 10 июля девочка отдыхала на Байкале в районе поселка Танхой. Она зашла в воду и почувствовала удары током. Ей на помощь бросился знакомый 37-летний мужчина. Он помог девочке выбраться ей воды, но сам, получив удар током, не смог выйти на берег и умер. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню.
Фото: «Номер один»
«Ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Сейчас девочка выписана домой в удовлетворительном состоянии», сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7».
Напомним, 10 июля девочка отдыхала на Байкале в районе поселка Танхой. Она зашла в воду и почувствовала удары током. Ей на помощь бросился знакомый 37-летний мужчина. Он помог девочке выбраться ей воды, но сам, получив удар током, не смог выйти на берег и умер. Девочку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. Приехавшие на место происшествия правоохранители установили, что недалеко от места купания в озеро был погружен электронасос для забора воды в водонапорную башню.
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай