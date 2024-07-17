Происшествия 17.07.2024 в 15:21

Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров в Бурятии

Объявление «Деньги для пенсионеров» стало их очередной приманкой
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров в Бурятии

Откликнувшись на объявление «Деньги для пенсионеров» 58-летняя жительница Бурятии потеряла более 600 тысяч рублей. Мошенники сумели убедить женщину в очень хорошей прибыли от купли-продажи акций.

Началось все с объявления в соцсети «Деньги для пенсионеров».
- Потерпевшая перешла по указанной ссылке, где в появившемся поле оставила свой номер телефона. Спустя пару дней ей позвонила «инвестиционный менеджер», рассказала о возможностях заработка от инвестиций и посоветовала скачать специальные приложения. Дальнейшее общение происходило с «куратором», который по видеосвязи объяснил, что для получения прибыли нужно купить различные акции и после подъема в цене зарабатывать на их продаже. Также он предложил ей внести первоначальную сумму в 20 тысяч рублей, что она и сделала, - рассказывают в МВД Бурятии.
Уже на следующий день по рекомендации «куратора» женщина оформила кредиты на 370 и 230 тысяч рублей. Наблюдая за растущей прибылью в личном кабинете, женщина внесла туда все свои деньги.

- Уже вскоре ей стали поступать зачисления, которые по указанию «консультанта» она отправляла на диктуемые абонентские номера. Но через две недели ее разговор с «куратором» услышала находившаяся в гостях подруга, которая сразу распознала аферистов, о чем и сообщила хозяйке дома, - добавили в МВД.

Женщина обратилась за помощью в полицию.

Фото: loon.site

 

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