Происшествия 18.07.2024 в 11:07

В Бурятии подростки на мотоцикле улетели в кювет

В результате аварии юноши получили травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подростки на мотоцикле улетели в кювет
ДТП с участием двух подростков произошло вчера вечером в Бичурском районе Бурятии. Они катались на мотоцикле без шлемов, а у водителя не было прав.

«На подъездной автодороге в 5 километрах от улуса Средний Харлун 16-летний водитель мотоцикла «Рейсер РС 150» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии юноши получили травмы различной степени тяжести и были доставлены для осмотра в районную больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства дорожного происшествия.

Фото: ГИБДД Бурятии
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