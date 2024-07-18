В Бурятии подростки на мотоцикле улетели в кювет

ДТП с участием двух подростков произошло вчера вечером в Бичурском районе Бурятии. Они катались на мотоцикле без шлемов, а у водителя не было прав.«На подъездной автодороге в 5 километрах от улуса Средний Харлун 16-летний водитель мотоцикла «Рейсер РС 150» не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии юноши получили травмы различной степени тяжести и были доставлены для осмотра в районную больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства дорожного происшествия.Фото: ГИБДД Бурятии