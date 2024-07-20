Происшествия 20.07.2024 в 19:51
Найдено тело четвертого утопленника в Бурятии
Троих мужчин нашли часом ранее в реке Улан-Удэ
Текст: Елена Кокорина
В МЧС Бурятии сообщили о находке ещё одного утонувшего. Тело 37-летнего мужчины на этот раз было найдено в Бичурском районе республики.
- Сообщение о происшествии поступило от Единой дежурно-диспетчерской службы Бичурского района. Со слов очевидцев, на реке Хилок в районе населенного пункта Бичура утонул мужчина 1987 года рождения. На место выехали сотрудники полиции, - комментируют в региональном МЧС.
Немногим ранее сообщалось, что в Улан-Удэ из воды подняли тела троих мужчин. Их нашли на карьере в микрорайоне Тулунжа.
Фото: предоставлено Комитетом по ГО, ЧС и ОБ г. Улан-Удэ