Дом в Бурятии стал объектом внимания главы Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в поселке Каменск.Как рассказали в следственном ведомстве, ранее к Бастрыкину через его приемную «ВКонтакте» обратилась местная жительница. Она сообщила о длительном бездействии при переселении жильцов дома в Каменске. В этом здании прогнил фундамент, подвалы затоплены канализационными стоками из-за ветхости труб и регулярных аварий. Из-за постоянной сырости по квартирам распространилась плесень, что создает угрозу возникновения у его обитателей заболеваний дыхательных путей. Несмотря на проведение жильцами экспертиз, установивших значительный износ несущих конструкций, чиновники не принимают мер по признанию дома аварийным.По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил и расследует уголовное дело.«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Вячеслава Сухорукова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в федеральном Следкоме.Фото: «Номер один»