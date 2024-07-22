Происшествия 22.07.2024 в 17:50
Уродовала из-за красоты
Семиклассницу, изрезавшую подругу в лесу под Новосибирском, признали вменяемой
Текст: КП-Новосибирск
Стали известны результаты психиатрической экспертизы, которую в московской клинике проводили школьнице, изрезавшей одноклассницу под Новосибирском. Как сообщает КП-Новосибирск, страшная история произошла 1 октября 2023 года: тогда семиклассница заманила одноклассницу на прогулку. То, что было дальше, шокирует своей жестокостью.
– Мы встретились у супермаркета, пошли в лес. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках, - рассказывала пострадавшая девочка. - Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала. За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Школьница чудом выжила в западне, куда ее заманила подруга:
– Я сказала, что умру от кровотечения в любом случае, она может уйти спокойно, я никому не расскажу. И попросила укрыть меня, потому что мне холодно. Она меня укрыла моей же курткой, пробормотала что-то и ушла. Я отключилась, но потом пришла в себя и позвонила в 112.
Все 40 минут, что ее искали полиция, спасатели, родители, девочка смогла оставаться на связи. Обнаружил ее участковый: на девочке было множество порезов, ее доставили в больницу.
Нападавшую школьницу сначала поместили в новосибирскую психиатрическую клинику. А потом отправили под домашний арест – дожидаться очереди в московскую психиатрическую клинику, чтобы пройти окончательное обследование. В мае ее отправили в Москву, и теперь стали известны результаты экспертизы:
- Девочка признана вменяемой, - пояснил источник КП-Новосибирск, знакомый с семьей.
В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области результаты экспертизы комментируют кратко:
- Заключение экспертизы в настоящий момент отделом получены. Окончательная оценка действиям несовершеннолетней будет дана в рамках следствия.
Если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок:
- Тут важно, по какой статье будут квалифицированы действия школьницы. Если их расценят как причинение тяжкого вреда здоровью, то, поскольку девочка несовершеннолетняя, максимум, что ей грозит, - до 6 лет колонии. Если как покушение на убийство – до 10 лет колонии. До 18 лет она будет находиться в воспитательной колонии, где содержатся подростки, потом – в колонии для взрослых, - объяснил юрист Константин Зиновьев.
Фото: Никита Манько/соцсети
– Мы встретились у супермаркета, пошли в лес. То, что у нее был нож, я сначала не знала – она прятала его в перчатках, - рассказывала пострадавшая девочка. - Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала. За что? Она сказала: «Ты красивая, а теперь ты еще красивее». И призналась, что еще в 12 лет меня хотела зарезать. Но чтобы ее родителей не посадили, она ждала еще два года.
Школьница чудом выжила в западне, куда ее заманила подруга:
– Я сказала, что умру от кровотечения в любом случае, она может уйти спокойно, я никому не расскажу. И попросила укрыть меня, потому что мне холодно. Она меня укрыла моей же курткой, пробормотала что-то и ушла. Я отключилась, но потом пришла в себя и позвонила в 112.
Все 40 минут, что ее искали полиция, спасатели, родители, девочка смогла оставаться на связи. Обнаружил ее участковый: на девочке было множество порезов, ее доставили в больницу.
Нападавшую школьницу сначала поместили в новосибирскую психиатрическую клинику. А потом отправили под домашний арест – дожидаться очереди в московскую психиатрическую клинику, чтобы пройти окончательное обследование. В мае ее отправили в Москву, и теперь стали известны результаты экспертизы:
- Девочка признана вменяемой, - пояснил источник КП-Новосибирск, знакомый с семьей.
В Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области результаты экспертизы комментируют кратко:
- Заключение экспертизы в настоящий момент отделом получены. Окончательная оценка действиям несовершеннолетней будет дана в рамках следствия.
Если дело дойдет до суда и вину семиклассницы докажут, то ей грозит реальный срок:
- Тут важно, по какой статье будут квалифицированы действия школьницы. Если их расценят как причинение тяжкого вреда здоровью, то, поскольку девочка несовершеннолетняя, максимум, что ей грозит, - до 6 лет колонии. Если как покушение на убийство – до 10 лет колонии. До 18 лет она будет находиться в воспитательной колонии, где содержатся подростки, потом – в колонии для взрослых, - объяснил юрист Константин Зиновьев.
Фото: Никита Манько/соцсети