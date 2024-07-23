Происшествия 23.07.2024 в 16:20
В Бурятии следователи занялись ситуацией в улусе
Не исключено, что разлившаяся вода «намоет» еще одно уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии начал процессуальную проверку по ситуации в улусе Далахай Тункинского района. Напомним, там вода размыла дорогу, из-за чего жителей этого улуса хотели эвакуировать в пункт временного размещения в селе Торы. Однако позже власти передумали, сославшись на снижение уровня воды.
«В рамках проверки будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, ранее Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту обрушения участка моста через реку Зангинсан на федеральной трассе «Култук-Монды». Дело было возбуждено по статье «Халатность».
Фото: «Номер один»
«В рамках проверки будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, ранее Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту обрушения участка моста через реку Зангинсан на федеральной трассе «Култук-Монды». Дело было возбуждено по статье «Халатность».
Фото: «Номер один»