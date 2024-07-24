Происшествия 24.07.2024 в 15:24

В Бурятии чиновники райадминистрации обзавелись уголовным делом

Они потратили «экологические» деньги на другие цели
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновники райадминистрации обзавелись уголовным делом
В Бурятии в отношении чиновников администрации Мухоршибирского района возбуждено уголовное дело, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Речь идет о нецелевом расходовании в 2022 году экологических платежей. Фамилии фигурантов дела пока не называются.

Ранее надзорное ведомство проверило работу райадминистрации. Выяснилось, что в нарушение требований закона в ряде случаев муниципалитеты направляли экологические платежи не на целевые природоохранные мероприятия либо не все запланированные мероприятия исполняли должным образом.

«В 2022-2023 годах должностные лица администрации Мухоршибирского района неналоговые доходы местного бюджета в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в общей сумме 19,5 млн рублей направили на цели, не предусмотренные законодательством об охране окружающей среды», - добавили в прокуратуре.

За нецелевое расходование средств бюджета райадминистрацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали. А материалы проверки были направлены в следственные органы, которые и возбудили уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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