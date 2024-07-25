Происшествия 25.07.2024 в 17:06

В Бурятии сын ищет пропавшего отца

Пожилой мужчина не выходит на связь уже четверо суток
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сын ищет пропавшего отца

В вайбер-чате Окинского района Бурятии опубликовали сообщение о пропаже 65-летнего мужчины. Разыскивающий его сын просит помощи в его поиске.

Пропавший Иваненко Эдуард Евгеньевич, 1959 года рождения, имеет проблемы с сердцем и не выходит на связь с родственниками уже четвертый день. Известно, что он выехал в Орлик Окинского района в ночь с 19 на 20 июля.

По словам сына пропавшего мужчины, отец в последний раз звонил вечером 21 июля не со своего телефона.

- Он звонил с телефона мужчины, который живет недалеко от места рыбалки. Но на данный момент его телефон тоже недоступен. Возможно, уехали вместе на рыбалку. Отец сердечник и у него заканчивается запас таблеток. 21-го июля он позвонил и отправил видео, из которого ясно, что на Ленд Крузере уехали трое человек. Госномер авто неизвестен, - сообщает сын Эдуарда Иваненко через вайбер-чат «Ока-инфо.24/7».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем человеке, просят позвонить по телефону 8-924-833-88-01.

Фото:  вайбер-чат «Ока-инфо.24/7»

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