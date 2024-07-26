В Бурятии грузовой поезд насмерть сбил девушку

Бурятская транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели девушки на железной дороге.Как сообщили в надзорном, происшествие случилось около часа ночи 26 июля на перегоне Заудинский – Блокпост (5647 км ВСЖД). Там 24-летняя девушка попала под грузовой поезд и погибла.«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место происшествия выезжал Бурятский транспортный прокурор», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»