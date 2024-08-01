В Улан-Удэ пропала 61-летняя женщина

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» распространил ориентировку на розыск 61-летней Лоры Митыповой (Гомбоевой). Женщина проживала в микрорайоне Горький в Улан-Удэ. О её местонахождении ничего не известно с 29 июля.Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Носит очки.Была одета: светло-коричневый спортивный костюм, светло-серые кроссовки. При себе имела коричневую сумку.Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).