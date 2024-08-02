Молодая женщина в Бурятии до смерти забила свою соседку

За убийство перед судом города Улан-Удэ предстанет 33-летняя ранее судимая местная жительница. Во время совместной пьянки она забила до смерти свою соседку.

- 26 мая у себя дома, на территории садового товарищества «Сибиряк», обвиняемая распивала спиртные напитки со знакомыми местными жителями. Дважды около полудня, а затем еще и ночью, она ссорилась со своей собутыльницей и наносила ей кулаками множественные удары по голове. На следующий день от полученных повреждений потерпевшая скончалась, - рассказали в Следственном комитете республики.

Во время следствия обвиняемая содержалась под стражей. Вину признала полностью, в содеянном раскаялась. В ходе допросов давала подробные показания.

- В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, добавили в ведомстве.

Фото: Елена Кокорина