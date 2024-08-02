Семь населенных пунктов Бурятии остались без света

Из-за вчерашней непогоды семь сел в Мухоршибирском районе Бурятии оказались обесточены. Грозы и сильные дожди вызвали аварии на электросетях.

Как сообщили в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» из-за гроз обесточенными оказались сёла Калиновка, Новоспасск, Шинестуй, Кусоты, Хонхолой, Цолга и Тугнуй. Проблему устраняют три бригады РЭС из 8 человек и 4 единицы техники.

- В первую очередь будут отработаны Калиновка, Хонхолой, Тугнуй. Затем Кусоты, Шинестуй, Новоспасск. После – Цолга. Все восстановительные работы будут завершены сегодня, 2 августа, - заверила начальник Мухоршибирского РЭС Галина Гороховская.

Напомним, что жителям Тарбагатайского и Мухоршибирского районов в связи с подтоплениями, произошедшими 1 августа из-за обильных осадков будет оказана материальная поддержка. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, который выехал в районы для оценки ситуации. Там пострадали дома, огороды, пропал урожай и пали домашние животные.

Фото: Номер один