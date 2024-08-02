В Бурятии мошенники обманули отца и сына

В полицию Джидинского района с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний сельчанин. Мужчина сообщил следователю, что аферисты похитили с его банковского счета 3 миллиона 600 тысяч рублей личных сбережений.Как рассказали в МВД Бурятии, месяцем ранее мошенники обманули отца обратившегося в полицию мужчины. 60-летний гражданин, пытаясь заработать на инвестировании, по указке аферистов оформил кредит и перевел все деньги на свой брокерский счет, который оказался заблокирован. В результате пожилой сельчанин лишился 1 миллиона 200 тысяч рублей.Гражданин обратился в полицию, где следователь и оперативники несколько раз побеседовали с ним и объяснили, что он общался с мошенниками и никакого счета не существует. Но мужчина не оставил попыток вывести средства: он снова связался с псевдо-брокером, который сообщил, что для вывода средств необходимо найди доверенное лицо.Стать доверенным лицом сельчанин попросил своего сына, который связался с «инвестиционной компанией» с просьбой разъяснить ему механизм вывода денег. Для верификации разговора мошенники попросили его назвать смс-код, который на самом деле оказался паролем для регистрации в его банковском приложении.После продолжительного разговора сын понял, что за «инвестиционной компанией» на самом деле скрываются мошенники и завершил разговор. Спустя некоторое время он попытался войти в банковское приложение, но не смог. Восстановив доступ, он увидел, что со счетов пропали все сбережения – 3 миллиона 600 тысяч рублей.Выяснилось, что пока лже-брокер отвлекал гражданина разговорами, его подельники вывели со счетов мужчины все имеющиеся средства. При этом сначала злоумышленники перевели деньги на счета его отца, который так и не предпринял меры по защите своего банковского счета, а затем уже – на счета дропперов.«Призываем граждан не вступать в диалог с мошенниками. Не верьте аферистам, которые обещают возврат похищенных средств при условии уплаты комиссии, штрафа, налога или на счета доверенных лиц. Если мошенники получили доступ к вашим счетам, то обратитесь в отделение банка и вместе со специалистами смените привязанные номера телефонов, замените реквизиты банковских карт», - обратились к жителям республики в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»