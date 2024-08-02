Происшествия 02.08.2024 в 14:35

В Улан-Удэ курьеры мошенников получили крупные сроки

Мужчины до последнего настаивали на своей невиновности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ курьеры мошенников получили крупные сроки
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух горожан. Один из них обвинялся в 20 эпизодах мошенничества, другой – в 16-ти.

Как следует из материалов дела, обвиняемые в поисках легкого заработка стали работать на телефонных мошенников, использующих схему «Ваш родственник попал в ДТП». Фигуранты приезжали к обманутым гражданам, которыми в основном были пожилые люди, и забирали у них деньги. Львиную долю этих средств мужчины переводили на счета мошенников, а часть денег оставляли себе в качестве вознаграждения.

На суде горожане свою вину не признали. Они утверждали, что ничего не знали о мошенничестве в отношении пенсионеров, а лишь просто работали курьерами и забирали деньги. Но судья посчитал их доводы неубедительными.

«Исследованными судом доказательствами вина обвиняемых нашла полное подтверждение», - констатировала Фемида. По итогам судебного разбирательства был озвучен приговор: один из подсудимых получил 8 лет, а другой – 6 лет колонии общего режима.

Не согласившись с таким вердиктом, осужденные горожане подали апелляционные жалобы, вновь указав на свою невиновность. При этом один из них просил лишь смягчить наказание, а другой – полностью оправдать его. С приговором суда также не согласился прокурор – он, напротив, посчитал наказание слишком мягким и просил усилить его.

Однако ни одной из сторон изменить приговор не удалось.

«Суд апелляционной инстанции, проверив доводы апелляционных жалоб и представления прокурора, признал выводы суда первой инстанции о виновности осужденных в совершении преступлений правильными, а назначенное им наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его
02.08.2024 в 20:05
Кондитерам Бурятии помогут выйти на рынок Китая
02.08.2024 в 18:49
Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору
02.08.2024 в 17:59
Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие регионов ДФО
02.08.2024 в 17:58
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дорогу в поселок Светлый
02.08.2024 в 17:48
В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам
02.08.2024 в 17:30
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ откачивают лужи
02.08.2024 в 17:13
Жителям затопленного района Бурятии компенсируют потерю урожая и животных
02.08.2024 в 17:00
Бурятия отремонтировала еще одну школу в ДНР
02.08.2024 в 16:46
Жителей Бурятии призвали вовремя заготовить дрова
02.08.2024 в 16:37
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его
Суд выслушал истца и аннулировал запись о его смерти
02.08.2024 в 20:05
Работая конюхом, житель Бурятии обокрал своего хозяина на Сахалине
Украденный дорогой лодочный мотор он продал за бесценок
02.08.2024 в 15:39
За неделю в Бурятии задержали около 100 водителей без прав
Четверть всех ДТП республики происходит с их участием
02.08.2024 в 14:10
В Бурятии сельский участковый вычислил вора, ограбившего своего дядю
Украденное он хотел выменять на выпивку
02.08.2024 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru