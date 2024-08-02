В Улан-Удэ курьеры мошенников получили крупные сроки

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух горожан. Один из них обвинялся в 20 эпизодах мошенничества, другой – в 16-ти.Как следует из материалов дела, обвиняемые в поисках легкого заработка стали работать на телефонных мошенников, использующих схему «Ваш родственник попал в ДТП». Фигуранты приезжали к обманутым гражданам, которыми в основном были пожилые люди, и забирали у них деньги. Львиную долю этих средств мужчины переводили на счета мошенников, а часть денег оставляли себе в качестве вознаграждения.На суде горожане свою вину не признали. Они утверждали, что ничего не знали о мошенничестве в отношении пенсионеров, а лишь просто работали курьерами и забирали деньги. Но судья посчитал их доводы неубедительными.«Исследованными судом доказательствами вина обвиняемых нашла полное подтверждение», - констатировала Фемида. По итогам судебного разбирательства был озвучен приговор: один из подсудимых получил 8 лет, а другой – 6 лет колонии общего режима.Не согласившись с таким вердиктом, осужденные горожане подали апелляционные жалобы, вновь указав на свою невиновность. При этом один из них просил лишь смягчить наказание, а другой – полностью оправдать его. С приговором суда также не согласился прокурор – он, напротив, посчитал наказание слишком мягким и просил усилить его.Однако ни одной из сторон изменить приговор не удалось.«Суд апелляционной инстанции, проверив доводы апелляционных жалоб и представления прокурора, признал выводы суда первой инстанции о виновности осужденных в совершении преступлений правильными, а назначенное им наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»