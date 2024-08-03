В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп мужчины

Сегодня ночью в СНТ «Василек» в Заиграевском районе загорелся жилой дом. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри помещения мертвого 29-летнего мужчину.«Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекались 7 пожарных и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС