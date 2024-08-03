Происшествия 03.08.2024 в 13:39
В Бурятии в сгоревшем доме нашли труп мужчины
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ночью в СНТ «Василек» в Заиграевском районе загорелся жилой дом. В ходе тушения огнеборцы обнаружили внутри помещения мертвого 29-летнего мужчину.
«Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекались 7 пожарных и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. К тушению привлекались 7 пожарных и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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