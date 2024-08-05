Происшествия 05.08.2024 в 12:20

Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона

Спустя два года его номером воспользовались мошенники
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился крупной суммы из-за старого номера телефона
В минувшие выходные в полицию Улан-Удэ с заявлениями о мошенничестве обратились двое горожан. Мошенники оформили на них кредиты, используя их старые номера телефонов.

Как рассказали в МВД Бурятии, 32-летний мужчина узнал, что является должником банка, когда выяснял условия по ипотечному кредитованию. Оказалось, что неизвестный оформил на горожанина кредит в размере 2 миллиона рублей.

Мошенник для доступа к личному кабинету мужчины в банковском приложении использовал номер телефона, которым он перестал пользоваться в 2017 году. В мае этого года неизвестный восстановил доступ к мобильному приложению, нажав на кнопку «Забыл пароль».

В приложении злоумышленник оформил на горожанина кредит на 2 миллиона рублей, привязал счет к популярному маркетплейсу и оплатил покупки на общую сумму около 2 тысяч рублей. Однако остальные деньги он по каким-то причинам не тронул – они так и остались на счету. С него же на протяжении двух месяцев и списывались платежи по кредиту.

А вот другому потерпевшему - 30-летнему мужчине – повезло меньше. Мошенники также оформили на него кредит, используя номер телефона, которым гражданин не пользовался более двух лет. Неизвестный восстановил доступ к банковскому приложению мужчины по аналогичной схеме – через кнопку «Забыл пароль», оформил кредиты и вывел все средства – 338 тысяч рублей - через систему бесконтактных платежей.

Полицейские призывают жителей Бурятии при смене номера обязательно «отвязывать» старый номер телефона от всех аккаунтов и мобильных приложений. Это предосторожность касается сервисов, к которым «привязаны» денежные счета или на которых хранится личная информация.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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