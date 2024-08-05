В Бурятии вода перерезает дорогу Заиграево - Кижинга

В Заиграевском районе Бурятии река Брянка в районе райцентра вышла на пойму слоем 57 см, прибавив 29 см за 4 часа. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в местности «Юрта» вода вышла на региональную дорогу Заиграево-Кижинга. Сейчас там укрепляют насыпь для предотвращения затопления дороги, работает 6 единиц техники.Ранее сообщалось, что в поселке Заиграево вода подступает к домам на ул. Профессиональная. Там также укрепляют насыпь, работают 3 единицы техники.Местных жителей оповещают о необходимости собрать документы, подготовить запасы продуктов и отвести скот в безопасные места. При необходимости на базе Заиграевской СОШ и Заиграевской ДЮСШ будут развернуты пункты временного пребывания.Фото: «Заиграево-инфо.24/7»