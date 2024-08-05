Происшествия 05.08.2024 в 17:41

В Бурятии вода перерезает дорогу Заиграево - Кижинга

Подтопление угрожает и самому Заиграево
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вода перерезает дорогу Заиграево - Кижинга
В Заиграевском районе Бурятии река Брянка в районе райцентра вышла на пойму слоем 57 см, прибавив 29 см за 4 часа. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в местности «Юрта» вода вышла на региональную дорогу Заиграево-Кижинга. Сейчас там укрепляют насыпь для предотвращения затопления дороги, работает 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в поселке Заиграево вода подступает к домам на ул. Профессиональная. Там также укрепляют насыпь, работают 3 единицы техники.

Местных жителей оповещают о необходимости собрать документы, подготовить запасы продуктов и отвести скот в безопасные места. При необходимости на базе Заиграевской СОШ и Заиграевской ДЮСШ будут развернуты пункты временного пребывания.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
Теги
подтопление

Все новости

Улан-удэнцев приглашают на занятия спортом под открытым небом
05.08.2024 в 17:52
В Бурятии вода перерезает дорогу Заиграево - Кижинга
05.08.2024 в 17:41
Жителям Тарбагатайского района Бурятии направлена единовременная финансовая помощь
05.08.2024 в 17:37
В Улан-Удэ готовятся к премьере спектакля о Героях СВО
05.08.2024 в 17:27
В Улан-Удэ грузовик повредил трамвайные провода
05.08.2024 в 17:26
В Бурятии большегруз не заметил, как раздавил маленькую легковушку
05.08.2024 в 17:07
В Бурятии вода пришла в Цолгу
05.08.2024 в 16:44
В Бурятии двух заблудившихся женщин нашли в болоте
05.08.2024 в 16:10
В Бурятии благодаря господдержке открылось новое производство
05.08.2024 в 16:10
Сегодня в Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису
05.08.2024 в 16:07
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
В Улан-Удэ грузовик повредил трамвайные провода
Это парализовало движение на Октябре
05.08.2024 в 17:26
В Бурятии большегруз не заметил, как раздавил маленькую легковушку
В ДТП пострадали люди
05.08.2024 в 17:07
В Бурятии вода пришла в Цолгу
Там уже подтопило несколько дворов
05.08.2024 в 16:44
В Бурятии курьера мошенника отправили в колонию на 7 лет
У обманутой бабушки он забрал все ее накопления
05.08.2024 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru