Происшествия 07.08.2024 в 11:02
В Улан-Удэ маньяку-молоточнику вдвое ужесточили наказание
Верховный суд посчитал, что райсуд неверно квалифицировал действия насильника
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии отменил приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ и вынес новый вердикт по делу «маньяка-молоточника». Осужденному, который по приговору райсуда получил 8 лет колонии общего режима, дали 16,5 лет «строгача».
Напомним, речь идет о громкой серии нападений на горожанок, прокатившихся по Улан-Удэ еще в 2016 году. Маньяк действовал по одному сценарию – нападал на женщин со спины с камнем или молотком в руках. Своих жертв он не щадил – бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им зверств злоумышленнику было всего 23 года.
Первое из нападений произошло 16 апреля 2016 года примерно в 22 часов возле перекрестка дорог по улице Сахьяновой и Жердева. Недалеко находится водонапорная башня из красного кирпича. Девушка шла там одна, как внезапно получила удар по голове. Затем мужчина оттащил ее в кусты, где изнасиловал.
Второе нападение случилось через два месяца – 14 июня около часа ночи в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова. Молодая девушка спешила на встречу к своему возлюбленному, который пригласил ее в кафе и шел навстречу. Они должны были увидеть друг друга буквально через 100 метров. Но в злосчастном проулке на нее напал неизвестный. Сначала он притворился, что идет мимо во встречном направлении, а затем резко развернулся, рванул в ее сторону и несколько раз ударил молотком по голове. После этого начал раздевать жертву, но его спугнули прохожие. Насильник скрылся.
Третье нападение произошло 24 декабря того же года около 23.20 во дворе дома 74 по улице Жердева. Там нелюдь набросился со спины на возвращавшуюся с работы женщину – также нанес ей удары тяжелым предметом по голове и потащил к гаражам неподалеку. Пока он раздевал несчастную, она очнулась и закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий. Испугавшись, маньяк убежал.
Маньяка искали несколько лет, но выйти на его след удалось только в 2023 году. На тот момент мужчина служил в рядах Росгвардии, куда устроился спустя пять лет после преступлений.
«Изобличить и задержать злоумышленника удалось благодаря кропотливому труду наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Республике Бурятия. После задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и полностью признал вину», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Учитывая тяжесть преступлений, на суде гособвинитель запросил для подсудимого 20-лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Однако, Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес маньяку довольно мягкий приговор. Ему дали всего 8 лет заключения в колонии общего режима. В том числе потому, что судья в ходе процесса переквалифицировал действия обвиняемого с покушения на убийство двух и более лиц, сопряжённого с насильственными действиями сексуального характера (ч. 3 ст. 30 - п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на более мягкую ч. 2 ст.111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Гособвинение сразу же обжаловало приговор. Как сообщали «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ, «приговор обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона и несправедливости приговора».
Рассмотрев апелляционную жалобу, Верховный суд Бурятии с доводами прокуратуры согласился.
«Суд первой инстанции дал неправильную оценку исследованным доказательствам, необоснованно переквалифицировал действия осужденного, применив более мягкий уголовный закон, что привело к назначению судом несправедливого наказания», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.
В итоге по делу вынесли новый приговор, по которому «молоточник» получил 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: следком Бурятии
Напомним, речь идет о громкой серии нападений на горожанок, прокатившихся по Улан-Удэ еще в 2016 году. Маньяк действовал по одному сценарию – нападал на женщин со спины с камнем или молотком в руках. Своих жертв он не щадил – бил до потери сознания, а затем насиловал. На момент совершенных им зверств злоумышленнику было всего 23 года.
Первое из нападений произошло 16 апреля 2016 года примерно в 22 часов возле перекрестка дорог по улице Сахьяновой и Жердева. Недалеко находится водонапорная башня из красного кирпича. Девушка шла там одна, как внезапно получила удар по голове. Затем мужчина оттащил ее в кусты, где изнасиловал.
Второе нападение случилось через два месяца – 14 июня около часа ночи в проулке между домами 72 и 52 по улице Павлова. Молодая девушка спешила на встречу к своему возлюбленному, который пригласил ее в кафе и шел навстречу. Они должны были увидеть друг друга буквально через 100 метров. Но в злосчастном проулке на нее напал неизвестный. Сначала он притворился, что идет мимо во встречном направлении, а затем резко развернулся, рванул в ее сторону и несколько раз ударил молотком по голове. После этого начал раздевать жертву, но его спугнули прохожие. Насильник скрылся.
Третье нападение произошло 24 декабря того же года около 23.20 во дворе дома 74 по улице Жердева. Там нелюдь набросился со спины на возвращавшуюся с работы женщину – также нанес ей удары тяжелым предметом по голове и потащил к гаражам неподалеку. Пока он раздевал несчастную, она очнулась и закричала. Услышав крики, к гаражам кинулся прохожий. Испугавшись, маньяк убежал.
Маньяка искали несколько лет, но выйти на его след удалось только в 2023 году. На тот момент мужчина служил в рядах Росгвардии, куда устроился спустя пять лет после преступлений.
«Изобличить и задержать злоумышленника удалось благодаря кропотливому труду наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Республике Бурятия. После задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и полностью признал вину», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Учитывая тяжесть преступлений, на суде гособвинитель запросил для подсудимого 20-лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Однако, Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес маньяку довольно мягкий приговор. Ему дали всего 8 лет заключения в колонии общего режима. В том числе потому, что судья в ходе процесса переквалифицировал действия обвиняемого с покушения на убийство двух и более лиц, сопряжённого с насильственными действиями сексуального характера (ч. 3 ст. 30 - п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) на более мягкую ч. 2 ст.111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Гособвинение сразу же обжаловало приговор. Как сообщали «Номер один» в прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ, «приговор обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона и несправедливости приговора».
Рассмотрев апелляционную жалобу, Верховный суд Бурятии с доводами прокуратуры согласился.
«Суд первой инстанции дал неправильную оценку исследованным доказательствам, необоснованно переквалифицировал действия осужденного, применив более мягкий уголовный закон, что привело к назначению судом несправедливого наказания», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.
В итоге по делу вынесли новый приговор, по которому «молоточник» получил 16 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: следком Бурятии