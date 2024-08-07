В Бурятии юноша заготовил для себя 5 кило конопли

В Хоринске оперативники уголовного розыска задержали иномарку, у 18-летнего пассажира которой обнаружили и изъяли несколько картонных коробок и пакетов с коноплей. Её общий вес составил более 5 килограммов.«Юноша пояснил следователю, что собрал наркотик для личного употребления в Мухоршибирском районе и планировал хранить его дома в Хоринском районе. Подозреваемый нигде не работает, ранее судим за аналогичное преступление», - сообщили в МВД Бурятии.Сейчас парня снова привлекут к уголовной ответственности. Также в отношении него составлен административный протокол: результат освидетельствования показал, что в момент задержания молодой человек был под кайфом.Фото: МВД Бурятии