Происшествия 07.08.2024 в 17:31

В Бурятии юноша заготовил для себя 5 кило конопли

Однако употребить зелье парень не успел – его задержала полиция
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии юноша заготовил для себя 5 кило конопли
В Хоринске оперативники уголовного розыска задержали иномарку, у 18-летнего пассажира которой обнаружили и изъяли несколько картонных коробок и пакетов с коноплей. Её общий вес составил более 5 килограммов.

«Юноша пояснил следователю, что собрал наркотик для личного употребления в Мухоршибирском районе и планировал хранить его дома в Хоринском районе. Подозреваемый нигде не работает, ранее судим за аналогичное преступление», - сообщили в МВД Бурятии.

Сейчас парня снова привлекут к уголовной ответственности. Также в отношении него составлен административный протокол: результат освидетельствования показал, что в момент задержания молодой человек был под кайфом.

Фото: МВД Бурятии

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