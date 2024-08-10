Происшествия 10.08.2024 в 10:04

Три новых лесных пожара возникли в Бурятии

Их причиной стала сухая гроза
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Текст: Елена Кокорина
Три новых лесных пожара возникли в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено три лесных пожара в Северо-Байкальском районе. Причина этих возгораний – сухая гроза, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

- На утро 10 августа действует десять лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Пока локализовано два возгорания   на площади 1110 гектаров в Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 180 человек лесников и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано две единицы лесопожарной техники, - комментируют в РАЛХ.

Площадь лесных пожаров, которая в настоящее время действует на территории республики, составляет около 1500 гектаров.

- В связи с большим количеством возникающих пожаров, в лесах республики действует режим ЧС регионального значения, - добавили в агентстве.

Фото: РАЛХ

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