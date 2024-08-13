Происшествия 13.08.2024 в 09:16

Леса Бурятии разгораются с новой силой

За сутки обнаружено 11 новых возгораний
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Текст: Андрей Константинов
Леса Бурятии разгораются с новой силой
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 11 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

За это же время было ликвидировано 4 возгорания: в Курумканском и Северо-Байкальском районах.

«На утро 13 августа в республике действует 20 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 241 человек и 16 единиц лесопожарной техники. Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 734 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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с 7 по 13 августа

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