Леса Бурятии разгораются с новой силой

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 11 новых лесных пожаров - в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Причиной всех возгораний стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.За это же время было ликвидировано 4 возгорания: в Курумканском и Северо-Байкальском районах.«На утро 13 августа в республике действует 20 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 241 человек и 16 единиц лесопожарной техники. Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 734 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ