Житель Бурятии перечислил позвонившему ему мошеннику почти полмиллиона рублей

Вчера днем в полицию Заиграевского района обратился 31-летний местный житель, который заявил о хищении у него около 450 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, накануне сельчанину через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником оператора сотовой связи и по совместительству портала Государственных услуг. Он сообщил мужчине, что мошенники получили доступ к его аккаунту на Госуслугах и хотят оформить на него кредиты.Чтобы не допустить этого абонент на том конце провода рекомендовал сельчанину самому взять кредиты и обналичить их. Мужчина так и сделал. Затем, по указанию звонившего, он дошел до ближайшего банкомата и перечислил все деньги на продиктованный банковский счет.При этом мошенник убедил сельчанина, что после проведения операции ему возобновят доступ к аккаунту на Госуслугах, а кредит аннулируют, так как «все операции проходили под контролем надежного специалиста».После перевода денег аферист перестал выходить на связь. Осознав, что стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.Фото: «Номер один»