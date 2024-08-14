Жительница Забайкалья отдохнула на озере Бурятии и осталась без сумки и денег

Накануне 39-летняя жительница Забайкальского края приехала в Бурятию отдохнуть на Щучьем озере и осталась без сумки, денег и банковских карт. Вором оказался 16-летний парень, который не смог пройти мимо дорогой машины с открытым окном.

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что пока она отдыхала на озере, кто-то из машины похитил ее сумку. В ней находилось около 25 тысяч рублей.

Спустя непродолжительное время полицейские Селенгинского района задержали 16-летнего жителя Баргузинского района.

- В ходе следствия установлено, что подросток увидел оставленную без присмотра сумку в припаркованном автомобиле «Lexus RX 300». Он воспользовался тем, что боковое стекло машины не было закрыто, а в салоне никого не было. Похищенное у него частично изъято, - рассказали в МВД республики.

Фото: МВД РБ