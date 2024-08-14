Происшествия 14.08.2024 в 13:55

В Бурятии туристы спрыгнули со скалы, убегая от медведя

Один из мужчин разбился, второй госпитализирован
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии туристы спрыгнули со скалы, убегая от медведя
Следственный комитет Бурятии выясняет обстоятельства трагического происшествия, случившегося сегодня в Баргузинском районе с двумя туристами из Иркутска.

Как рассказали в следственном ведомстве, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в бухте «Змеёвая», куда приплыли на лодке. В это время из леса к ним вышел медведь. Убегая от животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил травмы различной степени тяжести.

«В настоящее время к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет детальный осмотр места происшествия и опросит очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.

Некоторые подробности происшествия сообщил и директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин. По его словам, иркутяне пошли по грибы, вышли в лес и увидели медведя. Заметив хищника, они бросились бежать.

«Они побежали и прыгнули со скалы в воду. Один ударился головой об камни и умер. Другой выжил, у него перелом ключицы. Его доставили в больницу в Баргузин, вертолётом нацпарка», - цитирует его слова вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».

Фото: pixabay.com
Теги
медведь несчастный случай

Все новости

В Бурятии приняли заключительную резолюцию II Международного буддийского форума
14.08.2024 в 14:47
В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе
14.08.2024 в 14:43
У незаконно добывающего нефрит жителя Бурятии забрали всю технику
14.08.2024 в 14:35
В Улан-Удэ хотят перенести арт-объект «Бэлэг»
14.08.2024 в 14:31
В Улан-Удэ участники буддийского форума возложили цветы к Мемориалу Победы
14.08.2024 в 14:25
В Бурятии зафиксировали около двух тысяч случаев нападения собак на людей
14.08.2024 в 14:11
В Бурятии туристы спрыгнули со скалы, убегая от медведя
14.08.2024 в 13:55
Улицу Октябрьская в Улан-Удэ украсили фонарями
14.08.2024 в 13:05
Власти Улан-Удэ недовольны темпами подготовки крупнейшей котельной к зиме
14.08.2024 в 12:51
В районе Бурятии выбрали «Красу в погонах»
14.08.2024 в 12:32
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии насмерть сбили мужчину
Водитель с места происшествия скрылся
14.08.2024 в 12:00
Жительница Забайкалья отдохнула на озере Бурятии и осталась без сумки и денег
Вещи без присмотра прибрал к рукам 16-летний воришка
14.08.2024 в 11:52
Жительница Бурятии перевела на «безопасный счет» 1,4 млн рублей
Всю сумму женщина взяла в кредит
14.08.2024 в 11:18
Житель Бурятии заболел энцефалитом съездив на рыбалку с друзьями
Мужчина не придал большого значения укусу клеща
14.08.2024 в 11:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru