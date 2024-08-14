В Бурятии туристы спрыгнули со скалы, убегая от медведя

Следственный комитет Бурятии выясняет обстоятельства трагического происшествия, случившегося сегодня в Баргузинском районе с двумя туристами из Иркутска.Как рассказали в следственном ведомстве, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в бухте «Змеёвая», куда приплыли на лодке. В это время из леса к ним вышел медведь. Убегая от животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил травмы различной степени тяжести.«В настоящее время к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет детальный осмотр места происшествия и опросит очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в следственном ведомстве.Некоторые подробности происшествия сообщил и директор «Заповедного Подлеморья» Михаил Овдин. По его словам, иркутяне пошли по грибы, вышли в лес и увидели медведя. Заметив хищника, они бросились бежать.«Они побежали и прыгнули со скалы в воду. Один ударился головой об камни и умер. Другой выжил, у него перелом ключицы. Его доставили в больницу в Баргузин, вертолётом нацпарка», - цитирует его слова вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».Фото: pixabay.com