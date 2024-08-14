С начала года в Бурятии произошло 2746 пожаров

С начала года на территории Бурятии произошло 2746 пожаров, в результате которых погибло 56 человек – из них 8 детей. Травмы различной степени тяжести получил 71 человек. Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, короткое замыкание и детская шалость с огнём.

Для недопущения трагедии в доме, в первую очередь, необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности:

- не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

- объясните детям об опасности игр со спичками, зажигалками и пиротехникой;

- пользуйтесь только исправным и сертифицированным электрооборудованием заводского производства;

- не перегружайте сеть единовременным включением электроприборов;

- не оставляйте без присмотра горящие свечи и другие открытые источники огня;

- пользуйтесь только исправным и сертифицированным электрооборудованием заводского производства.

- Обеспечить пожарную безопасность и оповестить жильцов дома о задымлении внутри сможет автономный дымовой пожарный извещатель. Данный прибор реагирует на дым и в случае возгорания издаёт громкий звук, который оповестит вас о задымлении, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

При любом обнаружении возгорания необходимо позвонить по номерам «101» или «112».

Фото: Номер один