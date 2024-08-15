Происшествия 15.08.2024 в 17:39
«Четыре дня бил ее и отрезал волосы»
Новосибирца судят за то, что похитил бывшую девушку
Текст: КП-Новосибирск
Житель Новосибирска попал в суд за похищение и истязания бывшей девушки. Она рассказала: парень запер её в квартире, бил утюгом, лопатой и табуретом, отрезал волосы. Через четыре дня жертва смогла сбежать. Звучит ужасно, но показания эти сибирячка дала спустя три года после похищения. Более того, оказалось, от похитителя она родила дочь. По крайней мере на этой версии настаивает обвиняемый. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
«Бил утюгом и отрезал волосы»
26-летний новосибирец Николай Шалюк познакомился с Ниной Осинкиной (имена и фамилии изменены) в августе 2020 года в общей компании. Через две недели они уже съехались, стали жить в квартире родителей Николая. Нина на тот момент не работала, а парень был водителем-экспедитором по межгороду. Полностью обеспечивал подружку сам. Полгода парочка прожила счастливо, а потом начались проблемы.
- Нина тяжело переболела ковидом в больнице, после чего начались проблемы с нервами, жаловалась на панические атаки. Иногда странно себя вела, упоминала проблемы с родителями, говорила о суициде и сбегала из дома на несколько дней. Могла соврать, мол, гуляет с родными в зоопарке и пропасть на сутки. Или сказать, что работает допоздна и пойти в ночной клуб. Мы ссорились, я не скрою, что упрекал ее во лжи. А потом открылось, почему она дергается и сбегает. Она сама призналась, что у нее... есть муж! И она сбегала к нему. Вернее, выходит от него ко мне сначала, а потом обратно. И вот так и жила на два дома, – рассказал Николай Шалюк.
В августе 2021 пара рассталась. Нина сняла квартиру, договорилась забрать свои вещи у Николая. По версии следствия, тогда-то брошенный парень и решил ее заставить с ним быть силой. Похитил, запер, издевался.
- В показаниях девушка рассказала: 12 августа Шалюк затолкал ее в машину и отвез в свою квартиру, где запер. В течение четырех дней бил ее лопатой, утюгом, табуреткой, ножом по голове, лицу и ногам, отрезал волосы. Хотел подавить ее волю, требовал сожительствовать с ним и возобновить близкие отношения. 16 августа она смогла сбежать, убедив, что любит его. Мужчина разрешил ей сходить за сигаретами, дал ключи от квартиры и машины. Она спустилась на улицу и убежала, - сообщила Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.
Шалюк же отрицает, рисуя несколько странную картину: в очередной раз поссорились и он кинул в девушку веником.
- Она пришла, сказала, что переспала с одним знакомым, якобы она этого не хотела и ее взяли силой. Я позвонил этому парню разобраться. А тот говорит - все было по согласию, а она еще и просила молчать об измене. Я взбесился, что мне снова врут. Схватил веник и кинул в ее направлении, возможно, попал ей в глаз. Мы кричали друг на друга, потом я сел на табурет, чтобы успокоиться, вертел в руках нож. Она на него случайно напоролась, остался небольшой порез бедра. Но никто ее не удерживал, не бил утюгом, лопатой. Она сама говорила, что останется со мной, ведь я ее обеспечивал, заботился. Ну вот такие у нас с ней были больные отношения. Никто ее не удерживал четыре дня, после ссоры она сама взяла ключи и ушла, заперев меня в квартире. На счастье, отыскал спрятанный комплект, – говорит Николай Шалюк.
Родила ребенка своему «похитителю»?
Девушка тогда сбежала от любовника к сестре. Та в шоке разглядывала синяки. Она же вызвала скорую и полицию, Николая задержали. В больнице девушку осмотрели и нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом подглазничной кости, резаную рану ноги, синяки и кровоподтеки на лице. Согласитесь, не похоже на удар от того, что кто-то в тебя «кинула веник». Врачам пациентка сказала, что «ее бил сожитель в течение нескольких дней», но больше подробностей не дала. Но Шалюк продолжает настаивать: не бил, не резал. Она просто... упала!
- Когда она ушла за сигаретами и не вернулась, заперла меня в квартире, я написал ей. Она ответила, что находится в больнице, упала по дороге. Следом меня задержали полицейские по подозрению в ее избиении, на утро отпустили. Я поехал к Нине в больницу, она рассказала: пошла через лесополосу недалеко от ж/д путей и свалилась в противопожарную траншею. Полиции сказала, что не хочет привлекать меня к уголовной ответственности. Две недели я возил ей продукты и вещи, предложил переехать обратно ко мне, она согласилась, – сообщил Николай Шалюк.
Самое удивительное в этой истории не разные версии героев. А то, что после такого пара снова стала встречаться. Вскоре Нина забеременела и родила дочку в октябре 2022 года. Николай вместе с родителями Нины забрал девушку с роддома.
- Я заранее готовился стать отцом: покупал кроватку, игрушки, одежду и все необходимое, — говорит он.
Но не прошло и недели, как парочка снова поругалась, девушка собрала вещи и ушла уже навсегда.
- Все это время Нина состояла с бывшим мужем в браке и после родов записала дочку автоматом на него. Но это был мой ребенок. И я ей сказал, что дочку заберу. Что буду добиваться теста ДНК, хотя и были подозрения, что у ребенка другой отец. В ответ она стала угрожать мне в соцсетях и написала заявление в полицию. Сейчас она уже развелась с бывшим мужем и сразу вышла замуж за нового. Я думаю всю эту историю с похищением она поднимает из-за дочки, которую не хочет отдавать мне, - рассказал Николай Шалюк.
Ход делу Нина дала спустя три года. Она снова обратилась с заявлением в полицию через официальный сайт ГУ МВД, и через полгода возбудили уголовное дело о похищении человека с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. Ранее Николай не был судим, и ему не стали избирать меру пресечения. Но грозит вполне реальный срок.
- В деле много странностей, оно возбуждено на основании показаний потерпевшей и копии справки от врача трехлетней давности. В первой экспертизе были описаны все повреждения из истории болезни, но не был привлечен к экспертному исследованию врач-рентгенолог в нарушение Федерального Закона «О судебно-экспертной деятельности РФ». Описание характера и давности травм вызывает сомнения, если бы девушку «били лопатой, утюгом, табуретом, ножом» четыре дня, то это было бы заметно. У подзащитного же есть фотография Нины, сделанная сразу после ссоры, там не видно вообще никаких повреждений, – рассказала адвокат обвиняемого Ася Малик. – Чтобы понять, что на самом деле происходило с потерпевшей, нужна повторная экспертиза травм с привлечением врачебной комиссии.
«Бил утюгом и отрезал волосы»
26-летний новосибирец Николай Шалюк познакомился с Ниной Осинкиной (имена и фамилии изменены) в августе 2020 года в общей компании. Через две недели они уже съехались, стали жить в квартире родителей Николая. Нина на тот момент не работала, а парень был водителем-экспедитором по межгороду. Полностью обеспечивал подружку сам. Полгода парочка прожила счастливо, а потом начались проблемы.
- Нина тяжело переболела ковидом в больнице, после чего начались проблемы с нервами, жаловалась на панические атаки. Иногда странно себя вела, упоминала проблемы с родителями, говорила о суициде и сбегала из дома на несколько дней. Могла соврать, мол, гуляет с родными в зоопарке и пропасть на сутки. Или сказать, что работает допоздна и пойти в ночной клуб. Мы ссорились, я не скрою, что упрекал ее во лжи. А потом открылось, почему она дергается и сбегает. Она сама призналась, что у нее... есть муж! И она сбегала к нему. Вернее, выходит от него ко мне сначала, а потом обратно. И вот так и жила на два дома, – рассказал Николай Шалюк.
В августе 2021 пара рассталась. Нина сняла квартиру, договорилась забрать свои вещи у Николая. По версии следствия, тогда-то брошенный парень и решил ее заставить с ним быть силой. Похитил, запер, издевался.
- В показаниях девушка рассказала: 12 августа Шалюк затолкал ее в машину и отвез в свою квартиру, где запер. В течение четырех дней бил ее лопатой, утюгом, табуреткой, ножом по голове, лицу и ногам, отрезал волосы. Хотел подавить ее волю, требовал сожительствовать с ним и возобновить близкие отношения. 16 августа она смогла сбежать, убедив, что любит его. Мужчина разрешил ей сходить за сигаретами, дал ключи от квартиры и машины. Она спустилась на улицу и убежала, - сообщила Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.
Шалюк же отрицает, рисуя несколько странную картину: в очередной раз поссорились и он кинул в девушку веником.
- Она пришла, сказала, что переспала с одним знакомым, якобы она этого не хотела и ее взяли силой. Я позвонил этому парню разобраться. А тот говорит - все было по согласию, а она еще и просила молчать об измене. Я взбесился, что мне снова врут. Схватил веник и кинул в ее направлении, возможно, попал ей в глаз. Мы кричали друг на друга, потом я сел на табурет, чтобы успокоиться, вертел в руках нож. Она на него случайно напоролась, остался небольшой порез бедра. Но никто ее не удерживал, не бил утюгом, лопатой. Она сама говорила, что останется со мной, ведь я ее обеспечивал, заботился. Ну вот такие у нас с ней были больные отношения. Никто ее не удерживал четыре дня, после ссоры она сама взяла ключи и ушла, заперев меня в квартире. На счастье, отыскал спрятанный комплект, – говорит Николай Шалюк.
Родила ребенка своему «похитителю»?
Девушка тогда сбежала от любовника к сестре. Та в шоке разглядывала синяки. Она же вызвала скорую и полицию, Николая задержали. В больнице девушку осмотрели и нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом подглазничной кости, резаную рану ноги, синяки и кровоподтеки на лице. Согласитесь, не похоже на удар от того, что кто-то в тебя «кинула веник». Врачам пациентка сказала, что «ее бил сожитель в течение нескольких дней», но больше подробностей не дала. Но Шалюк продолжает настаивать: не бил, не резал. Она просто... упала!
- Когда она ушла за сигаретами и не вернулась, заперла меня в квартире, я написал ей. Она ответила, что находится в больнице, упала по дороге. Следом меня задержали полицейские по подозрению в ее избиении, на утро отпустили. Я поехал к Нине в больницу, она рассказала: пошла через лесополосу недалеко от ж/д путей и свалилась в противопожарную траншею. Полиции сказала, что не хочет привлекать меня к уголовной ответственности. Две недели я возил ей продукты и вещи, предложил переехать обратно ко мне, она согласилась, – сообщил Николай Шалюк.
Самое удивительное в этой истории не разные версии героев. А то, что после такого пара снова стала встречаться. Вскоре Нина забеременела и родила дочку в октябре 2022 года. Николай вместе с родителями Нины забрал девушку с роддома.
- Я заранее готовился стать отцом: покупал кроватку, игрушки, одежду и все необходимое, — говорит он.
Но не прошло и недели, как парочка снова поругалась, девушка собрала вещи и ушла уже навсегда.
- Все это время Нина состояла с бывшим мужем в браке и после родов записала дочку автоматом на него. Но это был мой ребенок. И я ей сказал, что дочку заберу. Что буду добиваться теста ДНК, хотя и были подозрения, что у ребенка другой отец. В ответ она стала угрожать мне в соцсетях и написала заявление в полицию. Сейчас она уже развелась с бывшим мужем и сразу вышла замуж за нового. Я думаю всю эту историю с похищением она поднимает из-за дочки, которую не хочет отдавать мне, - рассказал Николай Шалюк.
Ход делу Нина дала спустя три года. Она снова обратилась с заявлением в полицию через официальный сайт ГУ МВД, и через полгода возбудили уголовное дело о похищении человека с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья. Ранее Николай не был судим, и ему не стали избирать меру пресечения. Но грозит вполне реальный срок.
- В деле много странностей, оно возбуждено на основании показаний потерпевшей и копии справки от врача трехлетней давности. В первой экспертизе были описаны все повреждения из истории болезни, но не был привлечен к экспертному исследованию врач-рентгенолог в нарушение Федерального Закона «О судебно-экспертной деятельности РФ». Описание характера и давности травм вызывает сомнения, если бы девушку «били лопатой, утюгом, табуретом, ножом» четыре дня, то это было бы заметно. У подзащитного же есть фотография Нины, сделанная сразу после ссоры, там не видно вообще никаких повреждений, – рассказала адвокат обвиняемого Ася Малик. – Чтобы понять, что на самом деле происходило с потерпевшей, нужна повторная экспертиза травм с привлечением врачебной комиссии.
Тегинасилие