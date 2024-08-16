В Улан-Удэ прикрыли «Золотой Гонконг» и «Большое везение»

Управление Роспотребнадзор Бурятии провело внеплановые проверки в «Золотом Гонконге» и «Большом везении» (ул. Гагарина, 43). На этих предприятиях общепита, занимающихся изготовлением и доставкой блюд китайской кухни, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.«Прием продукции и продовольственного сырья на предприятиях происходил без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Там не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции, за качеством продукции не осуществлялся производственный контроль. У персонала отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Уборка и дезинфекция помещений проводилась некачественно», - сообщили о выявленных нарушениях в ведомстве.По итогам проверки в отношении «Золотого Гонконга» и «Большого везения» возбудили административные дела. Рассмотрев их, суды вынесли постановления – приостановить работу предприятий на срок до 90 суток.Фото: «Номер один»