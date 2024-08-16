Происшествия 16.08.2024 в 10:31

В Улан-Удэ прикрыли «Золотой Гонконг» и «Большое везение»

В этих кафе китайской кухни нашли грубые нарушения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прикрыли «Золотой Гонконг» и «Большое везение»
Управление Роспотребнадзор Бурятии провело внеплановые проверки в «Золотом Гонконге» и «Большом везении» (ул. Гагарина, 43). На этих предприятиях общепита, занимающихся изготовлением и доставкой блюд китайской кухни, выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

«Прием продукции и продовольственного сырья на предприятиях происходил без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Там не соблюдались условия хранения сырья и готовой продукции, за качеством продукции не осуществлялся производственный контроль. У персонала отсутствовали медицинские книжки со сведениями о прохождении медосмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Уборка и дезинфекция помещений проводилась некачественно», - сообщили о выявленных нарушениях в ведомстве.

По итогам проверки в отношении «Золотого Гонконга» и «Большого везения» возбудили административные дела. Рассмотрев их, суды вынесли постановления – приостановить работу предприятий на срок до 90 суток.

Фото: «Номер один»
Теги
общепит нарушение

Все новости

В Бурятии выявили свыше 40 тысяч нарушений закона
16.08.2024 в 11:13
Эксперты в России рассказали о новой схеме мошенников перед 1 сентября
16.08.2024 в 11:08
За гибель пса-поводыря в новосибирском троллейбусе никого не накажут
16.08.2024 в 10:40
ВСГУТУ объявил о дополнительном приёме абитуриентов
16.08.2024 в 10:36
В Улан-Удэ прикрыли «Золотой Гонконг» и «Большое везение»
16.08.2024 в 10:31
В Бурятии ищут пропавших трактористов
16.08.2024 в 10:11
Городским лесничеством в Улан-Удэ будет руководить женщина
16.08.2024 в 09:58
В Бурятии водитель «Нивы» спровоцировал смертельное ДТП и уехал
16.08.2024 в 09:46
В Бурятии тушат последних три лесных пожара
16.08.2024 в 09:44
Убийцу-рецидивиста из Бурятии снова отправили за решетку
16.08.2024 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
За гибель пса-поводыря в новосибирском троллейбусе никого не накажут
Погибшую собаку признали всего лишь «техническим средством реабилитации»
16.08.2024 в 10:40
В Бурятии ищут пропавших трактористов
Их трактор обнаружили в реке Джида, судьба мужчин не известна
16.08.2024 в 10:11
В Бурятии водитель «Нивы» спровоцировал смертельное ДТП и уехал
В результате аварии погибли молодой парень и девочка
16.08.2024 в 09:46
В Бурятии тушат последних три лесных пожара
Новых возгораний за последние сутки не обнаружено
16.08.2024 в 09:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru