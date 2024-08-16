Жителя Забайкалья задержали в Бурятии с 5 кг наркотиков

В Заиграевском районе Бурятии росгвардейцы задержали мужчину с 5 килограммами наркотиков. Поймать его оказалось не простым делом, так как житель Забайкальского края попытался скрыться от правоохранителей на своем авто, устроив с ними «игру» в догонялки с мигалкой.

Находясь на маршруте патрулирования в поселке Онохой, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, заметили подозрительный автомобиль.

- Несмотря на законное требование остановиться, водитель попытался скрыться от патрульных, поэтому сообщение о нарушителе было передано и сотрудникам ДПС. Вместе они сумели остановить автомобиль в лесном массиве, но водитель попытался убежать с мешком в руках. Второй мешок с растительной массой был обнаружен в автомобиле, - рассказали в Росгвардии республики.

Мужчину все-таки задержали.

- Задержанный, 32-летний житель Забайкальского края, ранее судимый за тяжкие преступления, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Результаты экспертизы показали, что в мешках находилось наркотическое вещество «каннабис», общей массой свыше 5 килограммов. По словам мужчины, дикорастущую коноплю он заготовил для личного употребления, - добавили в Росгвардии.

По факту незаконного оборота наркотических средств, совершенного в крупном размере, возбуждены уголовные дела.

Фото: Росгвардия Бурятии