Происшествия 19.08.2024 в 12:24

Житель Улан-Удэ с размахом сбывал контрафактный алкоголь и сигареты

Злоумышленник реализовывал продукцию через торговые точки Гусиноозерска
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ с размахом сбывал контрафактный алкоголь и сигареты
В МВД Бурятии сообщили о задержании 36-летнего жителя Улан-Удэ, которого обвиняют в сбыте контрафактных сигарет и алкоголя. Злоумышленника разоблачили сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе обысков, проводившихся по месту жительства обвиняемого, местам хранения и сбыта, обнаружено и изъято более 473 литров спиртосодержащей жидкости, из которой 1478 бутылок водки объемом 0,5 литра, 47 бутылок антисептического средства объемом 0,1 литра, 13 475 пачек табачных изделий, из которых 12 436 без маркировки. Кроме того, в ходе следственных действий изъяты 2 автомобиля общей стоимостью более 5 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила почти 2,2 млн рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Как уточнили в полиции, сбыт контрафактных сигарет происходил в торговых точках Гусиноозерска.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности злоумышленника.


Фото: МВД Бурятии
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