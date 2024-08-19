Жителей Бурятии предупредили о дипфейках

Мошенники стали чаще использовать дипфейки, сообщил Банк России. Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые в основном получают через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.

Слово «дипфейк» происходит от соединения двух английских слов: deep learning — «глубинное обучение», и fake — «подделка». Если говорить коротко, то это изображение, где лицо человека не настоящее, а создано или изменено искусственным интеллектом.

Обычно создается образ какого-то медийного лица, который попадает в вымышленные ситуации или разговаривает не своим голосом, при этом сохраняя мимику и движения тела. Или, к примеру, нейросеть так имитирует чей-то голос, что фактически невозможно его отличить от оригинала.

- С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет, - рассказывают в Банке России.

В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.

- Что предпринять, чтобы защитить себя от подобных схем? Если вам пришло сообщение от знакомого с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги: аккаунт могли взломать мошенники. Иногда для рассылки таких сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека, - советуют эксперты.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ДИПФЕЙКОВ:

1.Обязательно позвоните тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверьте информацию

2.Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый.

3.Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука — наиболее заметных признаков дипфейка.

4.Расскажите об этой схеме близким, это поможет уберечь их от мошенничества.

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