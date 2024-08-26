В Улан-Удэ перевернулся 16-летний мотоциклист без шлема

Субботним вечером, 24 августа, в Улан-Удэ перевернулся 16-летний мотоциклист. Подросток был без шлема. ДТП произошло в Советском районе города.

- 16-летний водитель мотоцикла «Ролиз» без прав следовал по ул. Окинской. Не справившись с управлением, он совершил опрокидывание. Подросток находился без шлема и в результате ДТП получил травмы, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что днем ранее, 23 августа, произошло еще одно ДТП со школьником на мопеде. Его сбил «УАЗ Патриот», не уступив подростку дорогу в районе площади Славы.

Фото: ГИБДД РБ