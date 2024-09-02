В Бурятии убили ребенка

Прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по РБ по факту убийства маленького ребенка.«На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района Олег Игумнов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики в целях выявления причин и условий, повлекших совершение в отношении малолетнего особо тяжкого преступления», - рассказали в надзорном ведомстве.Подробности происшествия в прокуратуре не сообщили. Следственный комитет также пока не комментировал данную информацию.Фото: Следственный комитет Бурятии