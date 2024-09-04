Жителя Бурятии вынесли из леса на носилках

1 сентября спасателям Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что в лесу в местности Балаганка Кабанского района 49-летний житель Каменска повредил ногу. После травмы мужчина не мог двигаться сам.«Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали мужчине первую помощь, транспортировали на носилках до дороги и передали его друзьям. Они доставили пострадавшего на машине в больницу», - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд