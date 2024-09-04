Происшествия 04.09.2024 в 10:25

Жителя Бурятии вынесли из леса на носилках

Мужчина повредил ногу и не мог идти сам
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии вынесли из леса на носилках
1 сентября спасателям Посольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что в лесу в местности Балаганка Кабанского района 49-летний житель Каменска повредил ногу. После травмы мужчина не мог двигаться сам.

«Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали мужчине первую помощь, транспортировали на носилках до дороги и передали его друзьям. Они доставили пострадавшего на машине в больницу», - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд
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