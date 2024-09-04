Происшествия 04.09.2024 в 12:37

В Бурятии разбираются в загадочном происшествии с автомобилем

Полузатопленную иномарку обнаружили в реке Ока
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разбираются в загадочном происшествии с автомобилем
В река Ока примерно в 10 км от села Орлик в местные жители обнаружили частично затопленный автомобиль «Тойота Королла». Как сообщает вайбер-чат «Ока-инфо.24/7», предположительно, машина слетела с дороги в реку и перевернулась на крышу. Внутри авто никого не обнаружили, а его двери были закрыты.

«Сейчас проводится осмотр береговой линии, устанавливается собственник автомобиля», - сообщили в чате.

Фото: «Номер один»
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