Происшествия 04.09.2024 в 16:43

В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке

Экс-начальник отдела ГО и ЧС администрации Иволгинского района арестован судом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бывшего чиновника обвиняют в особо крупной взятке
Сегодня Советский райсудом Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Бурятии и взял под стражу бывшего начальника отдела ГО и ЧС администрации Иволгинского района Баира Банзаракцаева.

«Органом предварительного следствия Банзаракцаеву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Банзаракцаев, будучи работником органа местного самоуправления, получил взятку в размере свыше 1 миллиона рублей от предпринимателя. Взамен он должен был оказать бизнесмену содействие в заключении контракта с администрацией Иволгинского района при проведении работ по предупреждению и устранению последствий чрезвычайной ситуации природного характера», - рассказали в пресс-службе суда.

В ходе избрания меры пресечения адвокат Баира Банзаракцаева ходатайствовал отпустить своего подзащитного под домашний арест, однако суд не нашел для этого оснований.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, весной этого года в Бурятии за взятки осудили бывшего главу Иволгинского района Виктора Очирова. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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