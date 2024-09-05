Происшествия 05.09.2024 в 09:12

Бандиты вымогают деньги у участников СВО в Бурятии

Такое заявление сделал депутат Госдумы, на него уже отреагировала прокуратура
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Текст: Андрей Константинов
Бандиты вымогают деньги у участников СВО в Бурятии
Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов вместе с коллегами по фракции написал обращение к Генпрокурору России Игорю Краснову. В нем он просит защитить военных-участников СВО от вымогателей.

«Сеть всколыхнул ролик Никиты Носова из Уссурийска, у которого местные бандиты, при бездействии органов, вымогали деньги и довели участника СВО до попытки самоубийства. Боль, возмущение, обида за парня, который на фронте лишился руки, защищая Родину, а на гражданке его какие-то подонки лишают боевых выплат! Очень надеюсь, что Никита поправится, а с его обидчиками теперь уж правоохранители разберутся. При этом на видео Никита говорит, что его случай – не единичный. И действительно, на фоне этого ролика пошли сообщения из других регионов – Сахалинской области, Забайкалья, Бурятии, Хабаровского края. Участников СВО запугивают, приходят к ним домой, угрожают близким, требуют отдать выплаты. Правоохранители и органы власти при этом часто бездействуют», - написал в своем обращении Сергей Миронов.

Он попросил Генпрокурора создать специальную выездную комиссию, которая могла бы на местах проверить заявленные случаи и принять меры, «чтобы подобные действия преступников в отношении наших воинов немедленно пресекались».

«Не только сами подонки, но и покрывающие их сотрудники органов должны быть наказаны. Также призываю организовать горячую линию Генпрокуратуры для сбора таких вопиющих фактов. Участники СВО и их семьи должны быть под постоянной и надежной защитой», - заявил депутат.

По заявлению Сергея Миронова прокуратура Бурятии уже начала проверку.

«Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку по информации, размещенной в телеграмм-канале депутата Государственной Думы Миронова С.М. о фактах вымогательства денежных средств у участников специальной военной операции и бездействия сотрудников правоохранительных органов. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Также республиканская прокуратура открыла горячую линию для военнослужащих и членов их семей, столкнувшихся с противоправными действиями. Они могут звонить по телефонам: 8 (3012) 21-44-98 или 8-914-980-03-22.

В свою очередь, Сергей Миронов похвалил бурятских прокуроров за оперативность.

«Прокуратура Бурятии оперативно отреагировала на мое обращение в защиту участников СВО. Молодцы! Ждём реакции и по другим регионам», - написал он в своем телеграм-канале.
Фото: pixabay.com
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спецоперация вымогательство

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