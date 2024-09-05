В Бурятии пожарные спасли котика

«В ходе тушения возгорания внутри дома пожарные обнаружили напуганную кошку и незамедлительно эвакуировали её в безопасное место. Пожар был потушен в течение 13 минут на общей площади 30 кв.метров. Пострадавших нет: на момент возгорания собственник дома отсутствовал», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







4 сентября в экстренные службы от прохожих поступило сообщение о сильном задымлении жилого дома в селе Горячинск. К месту происшествия направились подразделения 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения «Туркинское».По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС