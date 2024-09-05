Происшествия 05.09.2024 в 12:06
В Бурятии женщина задохнулась в дыму
Пожар в её доме возник из-за неосторожности при курении
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел утром 5 сентября в одном из домов села Ташелан Заиграевского района. К месту возгорания выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Верхнеилькинское».
«На момент прибытия добровольцев внутри жилого дома наблюдалось плотное задымление. В ходе тушения возгорания на полу в гостиной комнате они обнаружили 41-летнюю женщину без признаков жизни. Возгорание потушили на площади 1 кв. метр», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Напомним, по этой же причине вчера на пожаре погиб 57-летний житель посёлка Тужинка Еравнинского района.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия добровольцев внутри жилого дома наблюдалось плотное задымление. В ходе тушения возгорания на полу в гостиной комнате они обнаружили 41-летнюю женщину без признаков жизни. Возгорание потушили на площади 1 кв. метр», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Напомним, по этой же причине вчера на пожаре погиб 57-летний житель посёлка Тужинка Еравнинского района.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар