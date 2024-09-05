Происшествия 05.09.2024 в 13:42

Власти Улан-Удэ провели работу с руководителями детсадов после ареста воспитателя

Заведующая детсадом, где произошло ЧП, пока не уволена
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ провели работу с руководителями детсадов после ареста воспитателя
В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию в детском саду «Родничок», воспитательница которого попала под уголовное дело и была арестована за избиение детей. Как сообщили в Комитете по образованию, с руководителями дошкольных учреждений проведено совещание об усилении работы по недопустимости мер физического и психического насилия к детям со стороны работников детских садов.  

«Обращаемся ко всем родителям - Комитет по образованию отслеживает все жалобы, сигналы и официальные заявления подобного рода. Проводятся служебные расследования и в случае необходимости, передаются документы в МВД. Комитет по образованию всегда готов рассматривать подобные случаи и призывать к ответу всех причастных», - говорят чиновники.

Что касается заведующей детсада, где произошло ЧП, то, как сообщили в мэрии, «правовые решения в отношении нее будут рассмотрены после проведения следственных мероприятий».

Фото: «Номер один»
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детский сад избиение

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