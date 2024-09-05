Происшествия 05.09.2024 в 15:13
В Улан-Удэ неизвестные сорвали занятия в институте и колледже
Из-за сообщений о минировании учащихся и персонал пришлось эвакуировать
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Бурятском институте инфокоммуникаций и Бурятском республиканском педагогическом колледже. По тревоге были подняты все экстренные службы. Прибывшие на место силовики оцепили территорию, организовали эвакуацию учащихся и персонала.
Росгвардия напоминает, что за ложные сообщения о предстоящих террористических актах можно получить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленник будет компенсировать все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра зданий подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщения оказались ложными», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Росгвардия напоминает, что за ложные сообщения о предстоящих террористических актах можно получить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленник будет компенсировать все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб.
Фото: Росгвардия Бурятии
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