В Улан-Удэ неизвестные сорвали занятия в институте и колледже

«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра зданий подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Сообщения оказались ложными», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Сегодня в правоохранительные органы Улан-Удэ поступили анонимные сообщения об угрозах взрывов в Бурятском институте инфокоммуникаций и Бурятском республиканском педагогическом колледже. По тревоге были подняты все экстренные службы. Прибывшие на место силовики оцепили территорию, организовали эвакуацию учащихся и персонала.Росгвардия напоминает, что за ложные сообщения о предстоящих террористических актах можно получить до 10 лет лишения свободы. Кроме того, злоумышленник будет компенсировать все материальные затраты, связанные с ложным выездом спецслужб.Фото: Росгвардия Бурятии