Стрелы Амура нанесли сокрушительный удар по кошельку улан-удэнца

Знакомство ВКонтакте обернулось для жителя Улан-Удэ потерей 2,7 млн рублей. Мошенники искусно запудрили мужчине мозги любовью и бешеной прибылью. Роковую роль сыграла как женская красота, так и жадность потерпевшего.

- Между молодыми людьми завязалась переписка. Вскоре дама предложила мужчине заработать на инвестициях и спустя непродолжительное время ему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что для получения прибыли необходимо перевести денежные средства на специальный банковский счет. Инструкции злоумышленника потерпевший выполнил и перевел свои накопленные сбережения в размере 2 770 тыс. рублей на счет мошенника, - рассказали в прокуратуре республики.

В ведомстве добавляют, что жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 сентября стали 1 930 жителей республики. Причиненный материальный ущерб составил 445,8 млн рублей. За последнюю неделю жители Бурятии потеряли 9,7 млн рублей.

Мошенники обманывают граждан в соцсетях, на интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram. Они представляются сотрудниками банков, инвестиционных компаний, полицейскими.

- Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site