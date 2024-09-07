Происшествия 07.09.2024 в 13:26
В выходной в Бурятии может пойти дождь со снегом
Дневная температура понизится на 8 и более градусов
Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды, которая испортится уже завтра, 8 сентября. Синоптики сообщили о начале дождей, но не исключают и выпадение снега.
По данным Бурятского гидрометцентра, 8-9 сентября по республике ожидаются дожди, местами сильные. В горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом. Кое-где установится временный снежный покров.
Помимо этого, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, а местами до 24 м. Дневные температуры понизятся на 8 и более градусов.
В МЧС призывают соблюдать правила безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.
Фото: Елена Кокорина