Происшествия 07.09.2024 в 13:26

В выходной в Бурятии может пойти дождь со снегом

Дневная температура понизится на 8 и более градусов
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Текст: Елена Кокорина
В выходной в Бурятии может пойти дождь со снегом

Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды, которая испортится уже завтра, 8 сентября. Синоптики сообщили о начале дождей, но не исключают и выпадение снега.

По данным Бурятского гидрометцентра, 8-9 сентября по республике ожидаются дожди, местами сильные. В горах юго-запада и крайнего севера с мокрым снегом. Кое-где установится временный снежный покров.

Помимо этого, ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, а местами до 24 м. Дневные температуры понизятся на 8 и более градусов.

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности и по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.

Фото: Елена Кокорина

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