Происшествия 07.09.2024 в 16:01

В Улан-Удэ подросток на электросамокате сбил дедушку

Пожилой мужчина получил серьезную травму ноги
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подросток на электросамокате сбил дедушку

Сегодня днем, 7 сентября, в центре Улан-Удэ подросток на электросамокате наехал на дедушку. Очевидцы утверждают, что мужчина получил серьезную травму ноги.

- Пожилого человека сбили у торгового центра в самом центре города. Как сообщают очевидцы, мальчик случайно нажал на газ и наехал на дедушку. Он получил серьезную травму ноги, возможно, открытый перелом, так как нога была в крови и пенсионер не мог ею шевелить. Приехала скорая. Мужчину осматривают медики, - сообщает «Весь Улан-Удэ».

Фото: Номер один


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