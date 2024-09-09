Происшествия 09.09.2024 в 16:58

Пострадавшего от огнестрела мужчину срочно доставили в больницу

Его ранение оказалось тяжелым
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Текст: Елена Кокорина
Пострадавшего от огнестрела мужчину срочно доставили в больницу

Накануне в Бурятии житель района получил тяжелое огнестрельное ранение. Оказав пострадавшему первую медицинскую помощь, его срочно госпитализировали.

Ранение мужчина получил в прошедшее воскресенье, 8 сентября.

- На месте происшествия работала бригада Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия и специалист центральной районной больницы. Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь и в связи с тяжестью ранения принято решение об эвакуации пострадавшего в медицинское учреждение для получения дальнейшего лечения, - сообщают в Территориальном центре медицины катастроф.

Какие-либо подробности по данному происшествию не уточняются.

- Уважаемые жители Бурятии, будьте осторожны при эксплуатации огнестрельного оружия. Строго соблюдайте правила по его эксплуатации, что позволит вам предупредить опасные ситуации, - добавили в ТЦМК Бурятии.

Фото: Номер один

 

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