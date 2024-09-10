В Бурятии подростки устроили смертельные гонки

В дежурную часть Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение, что трое подростков на питбайках катаются на железнодорожном переезде на перегоне Онохой - Тальцы. При этом на переезде горел запрещающий сигнал светофора, был опущен шлагбаум и подняты блокировочные плиты.«На место выехал инспектор ПДН. Выяснилось, что в смертельно опасных катаниях участвовали подростки 14 и 15 лет из Заиграевского района. Так школьники решили устроить экстремальные соревнования на мини-мотоциклах ради забавы. Инспектор провела с ними беседу о правилах безопасного нахождения на объектах транспортной инфраструктуры», - рассказали в транспортной полиции.Родителей юных гонщиков привлекли к административной отвесности по ст. 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Фото: «Номер один»