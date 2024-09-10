Происшествия 10.09.2024 в 10:14

В Бурятии водитель-пенсионер на легковушке столкнулся с фурой

В аварии пострадала 67-летняя женщина
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии водитель-пенсионер на легковушке столкнулся с фурой

Вчера, 9 сентября, в Бурятии произошло ДТП, виновником которого стал пожилой водитель. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой.

Авария произошла вечером в Прибайкальском районе.

- 66-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» в 4 км. от села Еловка выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ». От удара легковой автомобиль отбросило на свою полосу, где он совершил столкновение с автомобилем «ФОТОН», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП 67-летняя пассажир «Шкоды» с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ

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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

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