Происшествия 11.09.2024 в 13:42

В Улан-Удэ молодой карманник вытащил из куртки горожанина сразу два телефона

Один гаджет парень успел продать до того, как его задержали
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ молодой карманник вытащил из куртки горожанина сразу два телефона
В полицию Улан-Удэ обратился горожанин с заявлением о краже. Неизвестный похитил из кармана его куртки два телефона общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

«Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили, что кражу совершил молодой человек. Злоумышленник был задержан и доставлен в райотдел полиции. Им оказался неработающий, ранее несудимый 20-летний житель Улан-Удэ. Выяснилось, что кражу он совершил на остановке на ул. Ключевской. В толпе людей он незаметно вытащил из кармана куртки горожанина сразу два телефона», - рассказали в МВД Бурятии.

Один телефон у задержанного изъяли, а второй он успел продать на улице случайному прохожему.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: МВД Бурятии
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