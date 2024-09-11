В Улан-Удэ молодой карманник вытащил из куртки горожанина сразу два телефона

В полицию Улан-Удэ обратился горожанин с заявлением о краже. Неизвестный похитил из кармана его куртки два телефона общей стоимостью около 100 тысяч рублей.«Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили, что кражу совершил молодой человек. Злоумышленник был задержан и доставлен в райотдел полиции. Им оказался неработающий, ранее несудимый 20-летний житель Улан-Удэ. Выяснилось, что кражу он совершил на остановке на ул. Ключевской. В толпе людей он незаметно вытащил из кармана куртки горожанина сразу два телефона», - рассказали в МВД Бурятии.Один телефон у задержанного изъяли, а второй он успел продать на улице случайному прохожему.Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: МВД Бурятии