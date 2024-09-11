Первый замглавы Еравнинского района продолжит сидеть в СИЗО

Советский райсуд Улан-Удэ по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей в отношении первого замглавы Еравнинского района Бурятии Зоригто Доржиев. Согласно решению суда, чиновник проведет в СИЗО еще два месяца.Зоригто Доржиева задержали и арестовали в середине июля этого года в рамках расследования громкого уголовного дела вокруг строительной компании «Витим». Чиновника обвинили в превышении полномочий.«По мнению следствия, Доржиев дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» по объекту «Строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское». После чего, по фиктивному платежному поручению ООО «Витим» о перечислении денежных средств в сумме 149 млн рублей на расчетный счет заказчика в счет обеспечения исполнения контракта, Доржиев дал указание директору школы №1 подписать муниципальный контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта были оплачены работы, которые фактически на указанную сумму выполнены не были. Действиями Доржиева были нарушены права и законные интересы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства», - рассказвывали в пресс-службе Советского райсуда.Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство прежнего подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.Фото: сайт администрации Еравнинского района