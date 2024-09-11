Происшествия 11.09.2024 в 14:11

Первый замглавы Еравнинского района продолжит сидеть в СИЗО

Суд продлил Зоригто Доржиеву срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
Первый замглавы Еравнинского района продолжит сидеть в СИЗО
Советский райсуд Улан-Удэ по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей в отношении первого замглавы Еравнинского района Бурятии Зоригто Доржиев. Согласно решению суда, чиновник проведет в СИЗО еще два месяца.

Зоригто Доржиева задержали и арестовали в середине июля этого года в рамках расследования громкого уголовного дела вокруг строительной компании «Витим». Чиновника обвинили в превышении полномочий.

«По мнению следствия, Доржиев дал подчиненному сотруднику указание подготовить положительное решение о заключении муниципального контракта с ООО «Витим» по объекту «Строительство школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское». После чего, по фиктивному платежному поручению ООО «Витим» о перечислении денежных средств в сумме 149 млн рублей на расчетный счет заказчика в счет обеспечения исполнения контракта, Доржиев дал указание директору школы №1 подписать муниципальный контракт с ООО «Витим». В ходе исполнения контракта были оплачены работы, которые фактически на указанную сумму выполнены не были. Действиями Доржиева были нарушены права и законные интересы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства», - рассказвывали в пресс-службе Советского райсуда.

Напомним, строительство школы в селе Сосново-Озерское обернулось громким скандалом и возбуждением уголовных дел. Руководство прежнего подрядчика – компании «Витим» - обвинили в хищении 36 млн рублей путем замены в ходе строительства материалов на более дешевые. В результате возводимое здание оказалось непригодным для эксплуатации из-за опасности обрушения конструкций.

По делу был ряд громких арестов. Помимо руководства компании, был взят под стражу и бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев, а его сын Тушин Доржиев объявлен в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

Фото: сайт администрации Еравнинского района
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